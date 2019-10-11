غدا.. الانتهاء من تصوير فيلم ريما

ينتهي غدا السبت فريق عمل فيلم "ريما" من تصوير المشاهد المتبقية لهم في لوكيشن مدرسة الطفلة ريما بمنطقة الرماية بالهرم.



ومن المقرر ان يجمع التصوير معظم ابطال الفيلم وهم: محمد ثروت، والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، ايهاب فهمي، فراس سعيد، مها نصار، احمد امام، اية سليم، منى جمال، محمد جمعة، وضيف الشرف ميدو عادل، المنتج عمرو طنطاوي، المؤلف احمد انور ، المخرج معتز حسام.