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أخبار العالم

رئيس وزراء إيطاليا: لا يمكن للاتحاد الأوروبي قبول الابتزاز التركي

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:37 م
اردوغان
اردوغان
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أ ش أ
قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يقبل الابتزاز من جانب أنقرة.

وأضاف كونتي في تصريحات بثتها وكالة أنباء "آكي" الإيطالية اليوم الجمعة: "سأقولها بوضوح وبقوة في قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل؛ لا يمكن للاتحاد قبول الابتزاز التركي"، مشددا على "ضرورة وقف المبادرة العسكرية على الفور".

وفي السياق ذاته، دعا رئيس البرلمان الأوروبي السابق أنطونيو تاياني، تركيا إلى "وقف عملياتها العسكرية شمال شرق سوريا"، مهددا بأنه "خلافا لذلك، فإن الاتحاد الأوروبي سيقطع التمويل عنها".

وأضاف تاياني في تصريح على هامش فعالية في روما: "أنه على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعليق هجوم بلاده، لأنه بذلك يهدد بتقوية الإرهاب".

كما أشار إلى أن أردوغان "لن يكون بإمكانه أيضا، حل المشكلات عن طريق التهديد بفتح أبواب مخيمات اللاجئين، فقد حصلت تركيا على مليارات الدولارات مقابل استضافة اللاجئين، وستقطع أوروبا التمويل إذا لم يتم حل الأزمة".
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