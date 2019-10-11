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ديني

أمين الفتوى: عندما يغضب الشخص سيفقد إنسانيته لهذا السبب.. فيديو

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:41 م
خالد عمران
خالد عمران
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محمود ضاحي
قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الإنسان خليفة الله في الأرض، ولا حرية من غير مسئولية والخلافة تكليف وتشريف.

وأضاف أمين الفتوى خلال لقائه على فضائية " أزهري" أن الإنسان عليه أن يتعلم من أخطاء غيره، فالسعيد من اتعظ بغيره وتعلم من أخطاء غيره.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الإنسان عندما يغضب عليه أن يدرك أنه في اختبار وعلاج الغضب هو اختبار وفيه جانب إيجابي وفيه جانب سلبي، فعندما يغضب بدفاع عن الأهل والوطن فهذا أمر شريف إيجابي، وعندما يغضب لأمر آخر ويتبع الإنسان غضبه سيفقد إنسانيته.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء: عندما تغضب تذكر الله قال "اذكرني عندما تغضب"، وعندما تتبع الغضب ستفقد إنسانيتك وستفقد الرحمة والرفق واللين وحسن الخلق .


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