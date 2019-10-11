بـ بنطال مقطع.. منة فضالي تفاجئ متابعيها بإطلالة كلاسيكية

نشرت الفنانة منة فضالي صورا لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وذلك من احدث جلسة تصوير خضعت لها، وقد ظهرت بإطلالة كاجوال انيقة وجذابة للغاية، وهو ما علق عليها متابعوها معبرين عن حبهم الشديد لها، وجمال إطلالتها.



وارتدت منة فضالي بنطالا مقطعا باللون الأزرق الفاتح، وعليه تيشرت باللون الأسود، وهو ما تناسب مع ثنايا جسدها الممشوق، ومع لون بشرتها الجديد والتي اكتسبته في فصل الصيف.



ورفعت منة فضالي شعرها إلى الأعلى بطريقة عشوائية، وتناسب بشكل كبير مع إطلالتها، فيما اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت إبراز جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الأحمر كأحمر شفاه.



وأكملت منة فضالي إطلالتها بإختيار بعض اللمسات البسيطة من الأكسسوارات، حيث انها اختارت ساعة يد باللون الأخضر، مع ارتداء حقيبة وسط باللون الأسود.



واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..