Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ بنطال مقطع.. منة فضالي تفاجئ متابعيها بإطلالة كلاسيكية

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:36 م
منة فضالي
منة فضالي
Advertisements
آية التيجي
نشرت الفنانة منة فضالي صورا لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وذلك من احدث جلسة تصوير خضعت لها، وقد ظهرت بإطلالة كاجوال انيقة وجذابة للغاية، وهو ما علق عليها متابعوها معبرين عن حبهم الشديد لها، وجمال إطلالتها.

وارتدت منة فضالي بنطالا مقطعا باللون الأزرق الفاتح، وعليه تيشرت باللون الأسود، وهو ما تناسب مع ثنايا جسدها الممشوق، ومع لون بشرتها الجديد والتي اكتسبته في فصل الصيف.

ورفعت منة فضالي شعرها إلى الأعلى بطريقة عشوائية، وتناسب بشكل كبير مع إطلالتها، فيما اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت إبراز جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الأحمر كأحمر شفاه.

وأكملت منة فضالي إطلالتها بإختيار بعض اللمسات البسيطة من الأكسسوارات، حيث انها اختارت ساعة يد باللون الأخضر، مع ارتداء حقيبة وسط باللون الأسود.

واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
منة فضالي منة فضالي
منة فضالي منة فضالي
منة فضالي منة فضالي
منة فضالي منة فضالي
منة فضالي منة فضالي
منة فضالي منة فضالي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ الحرير.. إنجي المقدم تبهر متابعيها بـ إطلالة ناعمة

بعيون جريئة.. مي سليم تبرز أنوثتها بـ اطلالة مثيرة

بـ بنطلون مقطع.. نيرمين ماهر تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

بإطلالة كلاسيكية جذابة.. منى الشاذلي تحضر حفل زفاف هنا الزاهد

بجينز مقطع.. سميرة سعيد بإطلالة كاجوال

جميلة كالعادة .. ريهام عبد الغفور تبهر متابعيها بإطلالة غجرية

ترشيحاتنا

#لازم_نجيب_حق_قمر.. مجرم هارب يشوه وجه فتاة بـ مطواة في المطرية.. صور

إزاي توصل شكوى لـ جهاز حماية المستهلك.. اعرف الطريقة.. فيديو

صحيفة إنجليزية تهاجم مانشستر يونايتد بسبب الأهلي المصري

شهيد الاخلاق ..والد ضحية الغدر بالمنوفية: ابني مات بسبب تربيته السليمة وهذا مطلبي.. صور

ننشر صور المتهمين الثلاثة بقتل طالب المنوفية بعد دفاعه عن فتاة

صدمة .. إيقاف لاعب ليفربول بسبب سخريته من هذا اللاعب.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث مأساوي.. اشتكته إلى مديره فانتقم منها بأسوأ طريقة ممكنة.. صور

بـ بنطال مقطع.. منة فضالي تفاجئ متابعيها بإطلالة كلاسيكية

أم لـ طفلين وراتبها 6 ملايين دولار.. 10 معلومات عن عارضة الأزياء البرازيلية بعد ظهورها مع محمد صلاح