التعليم: توضيح هام بخصوص الشهادة الطبية المطلوبة لتعاقدات المعلمين الجديدة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من بين المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف التربية والتعليم المتاحة على البوابة الYلكترونية لوظائف التربية والتعليم، الشهادة الطبية التي يجب أن تنص على أن يكون المتقدم للوظائف لائق طبيا للوظيفة المتقدم إليها.



قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه يجب أن تكون هذه الشهادة الطبية معتمدة من أحد المستشفيات الحكومية.



أضافت وزارة التربية والتعليم، أنه يجب على المتقدم رفع المستندات المطلوبة لوظائف التربية والتعليم على البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم ، في صورة ملفات ضوئية بإمتداد PDF / JPEG بحد أقصى 2MB للملف مع الاحتفاظ بأصل المستندات لتقديمها للجهات المختصة عند الطلب.



وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها تستعين بـ120 ألف معلم للتعاقد لمدة عام يجدد لمدة 3 أعوام ، لسد العجز في المدارس.



وقالت الوزارة : يتم تقديم الأوراق المطلوبة على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم بدون تدخل لأى عنصر بشرى، وبدون الاستعانة بموازنة الدولة.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنها ستقوم بتمويل هذه التعاقدات من مواردها المالية، مشيرةً إلى أن تكلفة التعاقد لمدة عام تبلغ حوالى مليار و600 مليون جنيه، وأن هناك أفضلية لمن تم الاستعانة به من المعلمين في المسابقة الماضية.