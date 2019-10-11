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فن

في عيد ميلاد عمرو دياب.. رد فعل أبنائه في بداية علاقته بـ دينا الشربيني

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:44 م
عمرو دياب وأبناؤه
عمرو دياب وأبناؤه - دينا الشربيني
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سعيد فراج
يحتفل الهضبة عمرو دياب اليوم، الجمعة 11 أكتوبر، بعيد ميلاده الـ58، حيث ولد في مثل هذا اليوم عام 1961 في بورسعيد، لعائلة تعود أصلها لقرية سنهوت بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية.

وتعد علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني، هي الأبرز والأكثر إهتمامًا بين جمهوره ومتابعيه، لاسيما أنها أصبحت بمثابة مسلسل تشويقي لفرض السرية التامة على العلاقة، التي لم يتم تأكيد رسميتها أو نفيها من كلا الطرفين حتى الآن، منذ بدايتها في أول عام 2017.

وفي أبريل 2017، تفاجأ الجميع بغضب أبناء عمرو دياب "عبدالله وجنا وكنزي"، وقيامهما بإلغاء متابعة حساب والدهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ردًا على علاقته بـ دينا الشربيني.

وبعد مرور الوقت، بدأت جنا تنجذب نحو والدها عمرو دياب، وبدأت ترسل له رسائل محبة عبر حسابها على "انستجرام"، وقام "الهضبة" بإعادة الوصال مع ابنائه فيما بعد، فجمعت بينهم اللقاءات بعد فرقة.

وفي مايو 2017، نشر "عبدالله"، ابن الهضبة عمرو دياب، صورة له مع والده عبر حسابه على انستجرام، تسببت في إثارة الجدل، لاسيما وأن عبدالله كان قد قام بإلغاء متابعة حساب والده مثل باقي أشقائه أيضًا، ردًا على علاقة الأب بـ دينا الشربيني.

وعلى الرغم من أن علاقة عمرو دياب مع أبنائه عادت إلى مجاريها، إلا أن الأبناء لا يزالون يرفضون علاقة أبيهم بـ دينا الشربيني، حيث أنه جمعت بعض اللقاءات بين «الشربيني» وأبناء الهضبة، الذين رفضوا الظهور معها، وكان أخرها حينما تواجد عبدالله في روسيا العام الماضي لتشجيع منتخب مصر في كأس العالم، في الوقت الذي تواجد فيها «عمرو ودينا» هناك أيضًا، لكن الابن رفض الظهور مع الأخيرة.
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