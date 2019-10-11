عجمان يخطف تعادلا مثيرا من بني ياس في كأس الخليج العربي الإماراتي..فيديو

خطف عجمان تعادلًا مثيرًا من أرض مضيفه بني ياس 3 / 3 ، اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية بكأس الخليج العربي الإماراتي.



وتقدم عجمان في الدقيقة الرابعة عن طريق وليام أوسو من ركلة جزاء، قبل أن يسجل أياندا باتوسي هدف التعادل لبني ياس في الدقيقة 16، وأضاف زميله بيدور كوندي الهدف الثاني في الدقيقة 30 .



وفي الدقيقة 63 عاد كوندي ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه، لكن عجمان نجح في العودة بالنتيجة بعدما سجل هدفين في الدقيقتين 79 و85 عن طريق كل من البرازيلي ساكرامنتوا فييرا ومحمد إبراهيم عيد.



وشهدت الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، حصول سالم إبراهيم لاعب بني ياس على البطاقة الصفراء الثانية، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه.



ورفع عجمان رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز السادس، فيما وصل بني ياس إلى النقطة الخامسة محتلًا بها المركز الثاني خلف المتصدر الوحدة بفارق نقطتين.



