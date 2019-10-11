المنيا يواجه الزمالك وديا مساء الأحد

أعلن الدكتور محمد عليان مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، عن خوض مباراة ودية أمام فريق الزمالك بعد غد، الأحد، بملعب نادي الزمالك.



وأوضح محمد عليان أن المباراة تعد آخر التجارب الودية والقوية للفريق قبل انطلاق منافسات القسم الثاني يوم ٢٠ أكتوبر ، و احتكاك قوي مع أحد أقطاب الكرة المصرية، للاطمئنان على مستوى اللاعبين .



وقدم مدير الكرة الشكر للاعبين على الالتزام بالتدريبات والتركيز بشكل كبير وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، مما ينعكس على حالة الفريق مع انطلاق الموسم الجديد وخوض المنافسة بقوة لتحقيق حلم الجماهير واسعادهم بالصعود للدوري الممتاز .