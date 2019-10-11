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رياضة

محمد صلاح ضمن قائمة أفضل تعاقدات يورجن كلوب.. تفاصيل

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:45 م
إسماعيل محمود
تواجد المصري محمد صلاح ، جناح نادي ليفربول الإنجليزي ، ضمن تشكيلة أفضل تعاقدات أبرمها الألماني يورجن كلوب ، وذلك أثناء مسيرته التدريبية.

ويحتل صلاح رفقة ليفربول المركز الأول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 24 نقطة ، من أصل 8 مباريات لعبها الفريق .

ونشر موقع سكواكا تشكيلا مكونا من أفضل 11 لاعبا تعاقد معهم كلوب أثناء تدريبه للفرق التي تولى قيادتها ، وضمت كلا من : أليسون بيكر - جينتر - هوميلز - فان دايك - روبرتسون - إلكاي جندوجان - فابينيو - محمد صلاح - ساديو ماني - ماركو رويس - بيير أوباميانج.

يذكر أن محمد صلاح ، قد انتقل لليفربول صيف عام 2017 ، قادمًا من نادي روما الإيطالي ، مقابل ما يقرب من 40 مليون يورو.
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