محمد صلاح ضمن قائمة أفضل تعاقدات يورجن كلوب.. تفاصيل

تواجد المصري محمد صلاح ، جناح نادي ليفربول الإنجليزي ، ضمن تشكيلة أفضل تعاقدات أبرمها الألماني يورجن كلوب ، وذلك أثناء مسيرته التدريبية.



ويحتل صلاح رفقة ليفربول المركز الأول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 24 نقطة ، من أصل 8 مباريات لعبها الفريق .



ونشر موقع سكواكا تشكيلا مكونا من أفضل 11 لاعبا تعاقد معهم كلوب أثناء تدريبه للفرق التي تولى قيادتها ، وضمت كلا من : أليسون بيكر - جينتر - هوميلز - فان دايك - روبرتسون - إلكاي جندوجان - فابينيو - محمد صلاح - ساديو ماني - ماركو رويس - بيير أوباميانج.



يذكر أن محمد صلاح ، قد انتقل لليفربول صيف عام 2017 ، قادمًا من نادي روما الإيطالي ، مقابل ما يقرب من 40 مليون يورو.