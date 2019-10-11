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أخبار العالم

الأمم المتحدة: 100 ألف نازح منذ بدء العدوان التركي على سوريا

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 08:12 م
اردوغان
اردوغان
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أ ش أ
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن نحو 100 ألف شخص تركوا منازلهم في شمال شرق سوريا، حيث يتزايد عدد من يلوذون بالملاجئ والمدارس في أعقاب العدوان العسكري التركي في المنطقة هذا الأسبوع.

وقالت المنظمة الدولية في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية: "إن الأثر الإنساني للعملية العسكرية التركية في سوريا ملموس بالفعل".

وتابعت: "غادر ما يقدر بـ100 ألف شخص منازلهم بالفعل، ورغم أنه تم إيواء معظمهم في المجتمعات المضيفة، إلا أن أعدادًا متزايدة منهم ما زالوا يتوافدون على مراكز الإيواء الجماعية والمدارس في الحسكة وتل تمر".

وتشن تركيا عدوانًا عسكريًا، بدأ الأربعاء الماضي، على الشمال السوري، ما أسفر عن حملة إدانات دولية واسعة للعدوان التركي على سوريا، وتهديدات أمريكية بضرب الاقتصاد التركي.

فيما حذرت دول من أن العدوان التركي على شمال شرق سوريا قد يحيي خطر تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة.
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