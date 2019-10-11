الفيوم يعسكر ثلاثة أيام بمنتجع الأسيوطي استعدادا لمواجهة الألومنيوم

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول بنادي الفيوم بقيادة محمد محسن ابوجريشة ،دخول الفريق معسكرا مغلقا لمدة ثلاثة أيام بمنتجع الأسيوطي ، ضمن الاستعداد للقاء الألومنيوم في أولي جولات دورى القسم الثانى يوم السبت المقبل باستاد أسوان الرياضي.



وصرح محمد محسن أبو جريشة، المدير الفنى للفريق في تصريحات "لصدى البلد " أنه قرر دخول الفريق معسكرًا مغلقًا لمدة ثلاثة أيام بمنتجع الأسيوطي سبورت وهو الملعب الذي سيقام عليه اللقاء .



ووعد ابو جريشة بتقديم لاعبيه بمستوى متميز أمام الألومنيوم، وأشار إلى أنه أستفاد من فترة الأعداد ، وتحقيق العديد من المكاسب الفنية والبدنية، وحالة الالتزام والانضباط لدى اللاعبين وتنفيذ التعليمات على الوجه الأكمل والوصول لأعلى درجات الانسجام والتفاهم.



وأسفرت قرعة مباريات الموسم المقبل بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد، والتى أجريت داخل مقر الاتحاد المصرى لكرة القدم عن خوض الفريق الأول بنادي الفيوم الرياضي، أولي مبارياته أمام فريق الألومنيوم علي ملعب الأسيوطي سبورت.