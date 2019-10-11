تامر حبيب ينشر صورة بصحبة ماجد الكدوانى .. شاهد

نشر المؤلف تامر حبيب ، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



وظهر تامر حبيب مع صديقه الفنان ماجد الكدوانى ولاقت الصورة اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



يذكر ان تامر حبيب تعاقد على تقديم مسلسل " شفيقة ومتولى " خلال شهر رمضان 2020، مؤكدًا انه لم يتم الاستقرار حتى الآن على فريق العمل كاملًا أو موعد بدء التصوير .



العمل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى، حول 6 شخصيات، تدفعهم بعض الأسباب إلى اللجوء لطرق غير مستقيمة سعيًا وراء كسب المال.



ومن المقرر أن يقوم بإخراجه محمد ياسين بدلًا من هادى الباجورى، ومن تأليف تامر حبيب ويشارك فى بطولته بجانب إلهام شاهين كل من منة شلبى ومحمد ممدوح .