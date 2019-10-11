Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تامر حبيب ينشر صورة بصحبة ماجد الكدوانى .. شاهد

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:54 م
تامر حبيب وماجد الكدوانى
تامر حبيب وماجد الكدوانى
Advertisements
محمد بدران
نشر المؤلف تامر حبيب ، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهر تامر حبيب مع صديقه الفنان ماجد الكدوانى ولاقت الصورة اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

يذكر ان تامر حبيب تعاقد على تقديم مسلسل " شفيقة ومتولى " خلال شهر رمضان 2020، مؤكدًا انه لم يتم الاستقرار حتى الآن على فريق العمل كاملًا أو موعد بدء التصوير .

العمل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى، حول 6 شخصيات، تدفعهم بعض الأسباب إلى اللجوء لطرق غير مستقيمة سعيًا وراء كسب المال.

ومن المقرر أن يقوم بإخراجه محمد ياسين بدلًا من هادى الباجورى، ومن تأليف تامر حبيب ويشارك فى بطولته بجانب إلهام شاهين كل من منة شلبى ومحمد ممدوح .
تامر حبيب ينشر صورة بصحبة ماجد الكدوانى .. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بطولة دينا الشربيني.. تامر حبيب: عرض شفيقة ومتولي في رمضان 2020 بـ شكل درامي مختلف

تامر حبيب: لا أعلم موعدا محددا لبدء "أهل العيب"

دينا الشربيني تبدأ تصوير فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

ترشيحاتنا

شاهد.. تعليق وكيل محمد صلاح على صورته مع عارضة الأزياء البرازيلية

عارضة أزياء برازيلية.. تعرف على فتاة احتضنت محمد صلاح علي غلاف مجلة GQ

مش هتصدق.. رانيا يوسف بفستان جديد تشعل الانستجرام

بعد ظهورها مع محمد صلاح.. 20 إطلالة جريئة لعارضة الأزياء البرازيلية

مدرب الزمالك السابق يتولي قيادة أهلي جدة

حادث مأساوي.. اشتكته إلى مديره فانتقم منها بأسوأ طريقة ممكنة.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث مأساوي.. اشتكته إلى مديره فانتقم منها بأسوأ طريقة ممكنة.. صور

بـ بنطال مقطع.. منة فضالي تفاجئ متابعيها بإطلالة كلاسيكية

أم لـ طفلين وراتبها 6 ملايين دولار.. 10 معلومات عن عارضة الأزياء البرازيلية بعد ظهورها مع محمد صلاح