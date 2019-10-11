زوجة ضحية المدرسة بالإسكندرية: طلبت النجدة ولم يغثني أحد من المدرسين

دخلت هناء، أرملة ضحية المدرسة بالإسكندرية، فى نوبة من البكاء على الهواء، حزنًا على وفاة زوجها، مؤكدة أن الوفاة لم تكن طبيعية، ولكنها جاءت إثر مشادة مع نفس المدرس المعتدي على ابنها، معقبة:"حسبي الله ونعم الوكيل في اللى يتم لعيالي.. منه لله".



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، أنها عاتبت مدرسي اللغة الإنجليزية والعربية على ضرب نجلها بـ"الخرطوم" واعتذروا عما حدث، إلا أن المعتدي لم يقدم أي اعتذار وتشاجر مع زوجها حتى فارق الحياة.



وتابعت هناء:" أنها ظلت تصرخ في المدرسة وطلبت النجدة؛ من أجل إنقاذ زوجها ولكن لم يغثها أحد، مشيرة إلى أنهما ذهبا للمدرسة

بعد اعتداء أحد المدرسين على نجلها مستخدمًا "خرطوما.



وكان قد لقي ولي أمر مصرعه بمدرسة عمرو بن العاص، إحدى مدارس محرم بك وسط الإسكندرية، في مشاجرة مع معُلم داخل المدرسة، أثناء دخول الفترة المسائية للمدرسة.

