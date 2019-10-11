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منوعات

شاهد.. فأر يركض داخل غرفة مريض في مستشفى للأمراض النفسية

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 09:19 م
صدى البلد
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قسم المنوعات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة مقطع فيديو صادما لـ"فأر" يركض في أنحاء غرفة مريض في مستشفى للصحة النفسية، وأثار ذلك الفيديو موجة من الاستياء بين الرواد، وانهالت تعليقات الرواد الذين انتقدوا هذه الواقعة بشدة.

ويظهر "الفأر" في بداية الفيديو بجوار مقعد موجود في غرفة المستشفى، قبل أن يبدأ في الركض من مكان لآخر في أنحاء الغرفة لدى اقتراب الشخص الذي يقوم بتصوير الفيديو منه، متسببًا في ذعر المصور، نظرًا لحجمه الهائل.

وأفادت تقارير إخبارية بأن ذلك الفيديو قد تم التقاطه يوم الأربعاء الماضي، في مستشفى للأمراض النفسية توجد في "أيرلندا الشمالية"؛ وحصد الفيديو آلاف المشاهدات خلال وقت قصير من نشره، كما تداولته العديد من المواقع الإخبارية البريطانية.

وبالرغم من انتقاد العديد من رواد مواقع التواصل للمستشفى التي شهدت هذه الواقعة، إلا أن البعض حاولوا الدفاع عنها، مشيرين إلى أن الأمر مجرد "حادثة منفردة".

من جانبها، أكدت إدارة المستشفى أنها تعمل على حل المشكلة وإنهائها تمامًا، بحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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