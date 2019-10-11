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مرأة

بـ فستان منقوش.. دنيا المصري تشعل الـ سوشيال ميديا

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 08:46 م
صدى البلد
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قسم المرأه
شاركت دنيا المصري صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كلاسيكية رقيقة.

وأطلت دنيا المصري بـ فستان منقوش وأنيق وعلقت على الصورة قائلة "الضغط مش بيولد الانفجار .. الضغط بيخلق شخص مختلف تماما عن اللى انت تعرفه".

واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة فتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مما أبرز جمالها، ونالت الصورة إعجاب متابعيها وعلق أحد المتابعين قائلا "ممثلة جميلة".

ولم تتكلف فى اقتناء الإكسسوارات واكتفت بقرط عصري وأنيق، واليكم الصور التى توضح تفاصيل إطلالتها.

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