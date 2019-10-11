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مرأة

طريقة عمل ماسك الشيكولاتة والدقيق

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 08:29 م
ماسك الشيكولاتة والدقيق
ماسك الشيكولاتة والدقيق
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اسماء محمد
تعد الشيكولاتة الداكنة من اكثر الاطعمة الذيذة التي تشعر الانسان باللذة والسعادة ولكن فواءد الشيكولاتة لاتقف عند هذا الحد بل تستخدم بشكل واسع في مجال التجميل والحصول على بشرة نضرة.

مكونات ماسك الشيكولاتة والدقيق:
قطعة من الشوكولاته الداكنة
1 ملعقة كبيرة جرام دقيق
1/2 ملعقة صغيرة زبادي

طريقة استعمال ماسك الشيكولاتة والدقيق:
-تذوب الشوكولاته على غلاية وندعه يبرد إلى درجة حرارة الغرفة.
-أضيفي جرام دقيق والزبادي إليه، واخلطه جيدا.
- ضعي هذا الخليط على وجهك ورقبتك واتركه لمدة 15 دقيقة.
- رشي بعض الماء على وجهك واستخدم حركات دائرية لفرك وإزالة الماسك واغسليه في وقت لاحق.
المعلومات من موقع boldfky

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