طريقة عمل ماسك الشيكولاتة والدقيق

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تعد الشيكولاتة الداكنة من اكثر الاطعمة الذيذة التي تشعر الانسان باللذة والسعادة ولكن فواءد الشيكولاتة لاتقف عند هذا الحد بل تستخدم بشكل واسع في مجال التجميل والحصول على بشرة نضرة.مكونات ماسك الشيكولاتة والدقيق:قطعة من الشوكولاته الداكنة1 ملعقة كبيرة جرام دقيق1/2 ملعقة صغيرة زباديطريقة استعمال ماسك الشيكولاتة والدقيق:-تذوب الشوكولاته على غلاية وندعه يبرد إلى درجة حرارة الغرفة.-أضيفي جرام دقيق والزبادي إليه، واخلطه جيدا.- ضعي هذا الخليط على وجهك ورقبتك واتركه لمدة 15 دقيقة.- رشي بعض الماء على وجهك واستخدم حركات دائرية لفرك وإزالة الماسك واغسليه في وقت لاحق.