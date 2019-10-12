يطبق بأثر رجعي.. سؤال لوزير المالية بسبب الحد الأدنى للأجور.. والهيئات غير الملتزمة

توجه النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب بسؤال لوزير المالية، الدكتور محمد معيط، ووزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، حول تأخر تطبيق الحد الأدنى للأجور.



وتسائل النائب عمرو الجوهري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، عن أسباب عدم تطبيق الحد الادنى للاجور إلى الآن، رغم مرور 3 شهور على الإعلان عنه.



وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان من الحكومة بالإبلاغ عن الجهات المتورطة في عدم تطبيق الحد الادنى للأجور إلى الآن، لمحاسبتها في مجلس النواب.



أكد عمرو الجوهري على الحكومة ضرورة أن يكون تطبيق الحد الأدنى للأجور بأثر رجعي، لمن لم يطبق عليهم القرار منذ صدوره.