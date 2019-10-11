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رياضة

استعدادا لاستئناف الدوري.. وادي دجلة يفوز على المصري بهدفين لهدف وديا

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:11 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى - نور عادل
فاز الفريق الأول للكرة بنادي وادي دجلة على نظيره فريق المصري بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم بأحد فنادق الاسماعيليه وأدارها طاقم تحكيم مكون من احمد صالح حكمًا للساحه ومعه كل من مسعد محمد ومحمد سليمان، في إطار استعدادات الفريقين لمباراتيهما بالجولة الرابعة من الدوري والتي سيلتقي خلالها المصري مع نظيره فريق مصر المقاصة ، فيما سيلاقي فريق وادي دجلة نظيره فريق الاتحاد السكندري.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق وادي دجلة بهدفين للاشئ سجلهما محمد هلال في الدقيقة العشرين من ركلة جزاء ومحمد عبد العاطي في الدقيقة الخامسة والثلاثين ، فيما سجل أحمد شوشة هدف المصري الوحيد في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني من تسديدة صاروخية.

بدأت المباراه متوسطة المستوي واستطاع المصري فرض سيطرته من البداية واضاع العديد من الفرص وكاد ان يحرز اول اهدافه بالدقيقه الحادية عشر عن طريق احمد شوشة من رأسية صاروخية ارتطمت بالعارضة بعد تمريرة حريرية من المتألق سعيدو سنبوري، و في الدقيقة العشرين استطاع وادي دجلة احراز الهدف الاول عن طريق محمد هلال من ركلة جزاء ، ويقرر حكم اللقاء في الدقيقة الثلاثين طرد محمود حمد بعد تدخل عنيف في كرة مشتركة مع لاعب وادي دجلة، ويستمر وادي دجلة في ضغطه لاستغلال النقص العددي للمصري ، واستطاع محمد عبد العاطي اضافة الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والثلاثين من تصويبة صاروخية لتسكن الشباك علي يسار احمد مسعود حارس مرمي المصري لينتهي الشوط الأول بتقدم وادي دجلة بهدفين لاشئ.

‎ومع بداية الشوط الثاني نجح احمد شوشة في احراز الهدف الاول للمصري من تصويبة صاروخية بعدما تلقي تمريرة حريرية من المتألق حجاج عويس، ليستمر ضغط المصري لاحراز هدف التعادل و في الدقيقة السبعين كاد المتألق شيخ موكورو أن ينجح في احراز هدف التعادل من تصويبة قوية ولكن تصدي لها حارس مرمي وادي دجلة ببراعة ، ليمر الوقت المتبقي دون جديد ليطلق بعدها حكم المباراة صافرته ‎معلنًا نهاية المباراة بفوز وادي دجلة بهدفين لهدف

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