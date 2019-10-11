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مرأة

أبرزها الديك الرومي.. أطعمة تساعد على التخلص من الاكتئاب

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 10:17 م
صدى البلد
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قسم المرأه
هناك طرق عديدة للتخلص من الاكتئاب، وتعتبر الأطعمة في مقدمة هذه الطرق نتيجة لأن الاكتئاب منتشر في جميع مراحل الحياة ويصبح مرافقا للإنسان.

نوعية الطعام من أهم الأشياء التى يجب الانتباه إليها لتجنب اليأس والحزن والإكتئاب، فنوعية الطعام تؤثر على الصحة النفسية التي يتعرض لها الإنسان وإليكم أطعمة للتخلص من الاكتئاب وفقا لموقع boldsky

1- المحار
يعطي المحار شعورًا بالراحة والمزاج الجيد لما يحتوية من مادة الزنك الذى يساعد على الاسترخاء والطمأنينة.

2- الشاى الأخضر
يحارب الشاي الأخضر الاكتئاب لما يحتويه من مواد مضادة للأكسدة ويساعد على ارتخاء الجسم.

3-الكاجو والمكسرات
يحتوى الكاجو على مواد تقلل من القلق والاكتئاب والمكسرات الأخرى تحتوى على مادة الاوميجا 3 التى تساعد على محاربة الاكتئاب.

4- الديك الرومي
يحتوي الديك الرومي على مادة التربتوفان التي تساعد على إفراز هرمون السعادة والراحة.

5- الشوكولاته الداكنة
هى أحد الأطعمة المهمة التى تساعد على التخلص من الاكتئاب فهى تحتوى على مادة تحفز إفراز السيروتونين بالجسم مما يساعد على تحسين المزاج والشعور بالراحة وعدم القلق.
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