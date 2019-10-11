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محافظات

إعدام طن أسمدة ومخصبات زراعية منتهية الصلاحية بوادى النطرون.. فيديو

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 10:22 م
مخصبات زراعية
مخصبات زراعية
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جمالات الدمنهوري
تمكن رجال التجارة الداخلية بمديرية التموين بالبحيرة، من ضبط طن من الأسمدة والبوابات والمخصبات الزراعية منتهية الصلاحية بوادى النطرون خلال حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والتصدى لتجار الكسب غير المشروع.

تم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها وبالعرض على النيابة العامة لجنوب دمنهور قررت تشكيل لجنة جمعه الصوالحي كبير مفتشين وخالد عشيبة سعيد طه مفتشي الرقابة التجارية للإشراف على إعدام المضبوطات خارج الكتلة السكنية.

وشهد الظهير الصحراوي بناحية وادي النطرون أكبر حملة تموينية لإعدام مضبوطات تقدر بكمية قدرها (طن) من البويات والمبيدات والمخصبات الزراعية منتهية الصلاحية والمضبوطة بمعرفة الرقابة التجارية وذلك بالاشتراك مع أحد ضباط الشرطة، حيث تم نقلها من أماكن التحفظ واعدامها بالكامل خارج الكتلة السكنية للحفاظ على البيئة من التلوث وعلى الصحة العامة للمواطنين.
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