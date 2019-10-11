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فن

عيد ميلاد الهضبة.. عمرو دياب لوّن الموسيقى بأجمل الأغاني لأكثر من 30 عامًا

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:25 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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محمد نبيـل
يوافق اليوم 11 اكتوبر عيد ميلاد الأسطورة عمرو دياب الـ 58، ويحتفل مستخدمو Spotify بهذه المناسبة على طريقتهم الخاصة عبر الاستماع إلى أغانيه الشهيرة بشكل متواصل.

ولطالما قدّم عمرو لمعجبيه أجمل الأغاني لكل المناسبات كحفلات الزفاف والاحتفال في أيام الصيف الحارة وتلك التي تروي قصص الرومانسية وانكسار القلوب. وتعبيره عن هذه اللحظات في أغانيه هو ما يجعلنا من أكبر معجبي أيقونة الغناء المصري.

منذ إطلاقه لأول أغنية له "الزمان" والتي تم تسجيلها في عام 1983، شهد المغني الحائز على العديد من الجوائز، شهرة كبيرة وصلت إلى العالمية، وأثّر بأسلوبه الموسيقي الفريد وأغانيه المستوحاة من منطقة البحر المتوسط في قلوب ملايين المستمعين في العالم العربي وجميع أنحاء العالم.

واطلق عمرو دياب، مؤخرًا مجموعة أغان من ألبومه المقبل "أنا غير" على Spotify، وتتراوح أغاني الألبوم بين الراقصة ذات الإيقاع الحماسي و أغان رومانسية، كما يضم الألبوم أغاني متنوعة مثل "بحبه" و"يوم تلات" و"تحيرك".

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