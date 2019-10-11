اتصال من ملك الأردن بأمير الكويت.. اعرف التفاصيل

أكد الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توطيدها في مختلف المجالات.



وشدد الملك عبدالله الثاني، خلال الاتصال، على أن الكويتيين بين أهلهم وعزوتهم في الأردن، وأن أي إساءة لهم إنما هي إساءة لنا، وأن أي تعرض للكويت الشقيقة هو تعرض لنا، ولا يعكس أو يمثل العلاقات الراسخة والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، والاحترام والمحبة والتقدير التي يكنها الأردن للكويت الشقيقة.



وأعرب الملك عبدالله الثاني، عن تمنياته للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بموفور الصحة والعافية، وللكويت وشعبها الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.



وكان هتاف باسم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، أطلقه مشجعون خلال مباراة جمعت المنتخب الأردني ونظيره الكويتي ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، قد أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وعلق رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، اليوم الجمعة، على أزمة الهتافات باسم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين خلال مباراة بكرة القدم بين المنتخب الأردني ونظيره الكويتي.



وكتب رئيس الوزراء الأردني على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "ما حدث في المدرجات ليس من قيمنا ولا من رابطة الأخوّة التي تجمعنا بالأشقاء."



وأضاف رئيس الوزراء الأردني: "تعادلنا في الملعب وخسرنا بالمدرجات".



وتابع رئيس الوزراء الأردني "علاقتنا بالكويت أقوى من محاولة إساءة عابثة لا تمثلنا، الفرق شاسع بين تنافس شريف ومغالبة بأي ثمن".