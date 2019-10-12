من المطبخ الاسباني.. تعرف على طريقة تحضير الكيكة بجوز الهند

يبدع المطبخ الاسباني دائما فى وجباته لذلك اختارنا لكم كيكة بجوز الهند واليكم طريقة عمل الكيكة.



مقادير عمل الكيكة الاسبانية:

كوب سكر

1\2 كوب زيت نباتي

ملعقة ونصف بكينج باودر

كوب سميد ناعم أو متوسط

كوب جوز هند

3 بيضات

كوب طحين

رشة ملح

كوب لبن

رشة فانيلا

رشة بيكربونات الصوديوم

ملعقه كبيره خل أبيض





طريقة تحضير الكيكة الاسبانية:



- نقوم بخلط البيض في المضرب الكهربائي على سرعة عاليه حتى يتكاثف مدة دقيقه، من ثم نضيف السكر،الزيت. اللبن، والفانيلا ونخلط ونضيف جوز الهند، السميد، الدقيق، البكينج باودر، وبيكربونات الصوديوم وباقى المكونات ونخفق.



- نضعه بالفرن لمدة ٣٠-٤٠ دقيقة حسب قوة فرنكم، و نخرجها من الفرن ونرش جوز الهند على الوجه مع الفستق المطحون

