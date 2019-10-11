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توك شو

مساعد وزير الخارجية الأسبق: عقوبات دولية صارمة تنتظر تركيا حال عدم انسحابها من سوريا

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 08:28 م
تركيا تجتاح سوريا
تركيا تجتاح سوريا
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هاني حسين
قال السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المجتمع الدولي أدان العدوان العسكري التركي على شمال سوريا.

وأضاف محمد عبد الحكم في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :" بعض الدول الأوروبية بدأت في اتخاذ إجراءات ملموسة ومادية مثل إعلان النرويج وهولندا وقف تصدير السلاح إلى تركيا".

وتابع محمد عبد الحكم:" هناك دعوة من وزير الخارجية الفرنسية في القمة الأوروبية القادمة من أجل بحث فرض عقوبات على تركيا لوقف العدوان العسكري التركي على سوريا"، مضيفا:" الكونجرس الامريكي اعلن العمل على فرض عقوبات على تركيا لوقف الغزو العسكري، وهناك عقوبات دولية صارمة تنتظر تركيا حال عدم انسحابها من سوريا ".
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