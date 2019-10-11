مساعد وزير الخارجية الأسبق: عقوبات دولية صارمة تنتظر تركيا حال عدم انسحابها من سوريا

قال السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المجتمع الدولي أدان العدوان العسكري التركي على شمال سوريا.
وأضاف محمد عبد الحكم في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :" بعض الدول الأوروبية بدأت في اتخاذ إجراءات ملموسة ومادية مثل إعلان النرويج وهولندا وقف تصدير السلاح إلى تركيا".
وتابع محمد عبد الحكم:" هناك دعوة من وزير الخارجية الفرنسية في القمة الأوروبية القادمة من أجل بحث فرض عقوبات على تركيا لوقف العدوان العسكري التركي على سوريا"، مضيفا:" الكونجرس الامريكي اعلن العمل على فرض عقوبات على تركيا لوقف الغزو العسكري، وهناك عقوبات دولية صارمة تنتظر تركيا حال عدم انسحابها من سوريا ".
وأضاف محمد عبد الحكم في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :" بعض الدول الأوروبية بدأت في اتخاذ إجراءات ملموسة ومادية مثل إعلان النرويج وهولندا وقف تصدير السلاح إلى تركيا".
وتابع محمد عبد الحكم:" هناك دعوة من وزير الخارجية الفرنسية في القمة الأوروبية القادمة من أجل بحث فرض عقوبات على تركيا لوقف العدوان العسكري التركي على سوريا"، مضيفا:" الكونجرس الامريكي اعلن العمل على فرض عقوبات على تركيا لوقف الغزو العسكري، وهناك عقوبات دولية صارمة تنتظر تركيا حال عدم انسحابها من سوريا ".