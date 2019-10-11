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محافظات

الدكتور أحمد صالح يفوز بمنصب نقيب أطباء الوادي الجديد

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 08:34 م
انتخابات الاطباء
انتخابات الاطباء
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منصور ابوالعلمين
أعلنت اللجنة القضائية برئاسة المستشار طارق الخطيب الوكيل العام الأول لهيئة النيابة الإدارية المشرفة علي انتخابات نقابة أطباء الوادي الجديد، عن فوز الدكتور أحمد صالح لازم، استشاري الجراحة العامة بمستشفي الخارجة العام بمنصب نقيب أطباء الوادي الجديد، بعد حصوله علي 80 صوتا.

وكشف اللجنة القضائية عن نتائج فرز الأصوات بواقع 97 صوتا من أدلوا بأصواتهم اليوم أمام لجنة الانتخابات، من إجمالي 460 لهم حق الانتخاب، وحصل الدكتور احمد صالح لازم علي 80 صوتا، بينما حصل منافسه الدكتور أبو بكر محمود ابو بكر أخصائي الباطنية بمستشفي الداخلة العام، علي 14 صوتا، ولا توجد أصوات باطلة، بينما رصدت اللجنة 3 أصوات من الوافدين من خارج المحافظة والمنتدبين للعمل بها.

وأكد رئيس لجنة الانتخابات بنقابة أطباء الوادي الجديد، ومدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالوادي الجديد، الدكتور محمود مهدي، أنه لأول مرة تسجل انتخابات نقابة أطباء الوادي الجديد هذا الإقبال والذي وصل الي 30 %، حيث جرت الانتخابات اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة، وبإشراف قضائي كامل بإشراف المستشار طارق الخطيب، الوكيل العام الأول لهيئة النيابة الإدارية.

أضاف مهدي، انه جري فوز المرشحين فوق وتحت 15 سنة علي مستوي النقابة الفرعية بالمحافظة بالتزكية، لعدم ترشح منافسين لهم بالمحافظة وهم فوق الدكتورة تهانى يونس، والدكتور صلاح مرزوق، تحت السن الدكتور مصطفى عبد الله عامر، الدكتورة إيناس البيطار.

وجرت الانتخابات بالوادي الجديد اليوم، لاختيار نقيب الأطباء بالمحافظة من بين مرشحين اثنين، هما الدكتور احمد صالح لازمن استشاري الجراحة بمستشفي الخارجة، والدكتور ابو بكر محمود أبو بكر من مركز الداخلة، ولاختيار فوق وتحت السن علي مستوي النقابة العامة، وقطاع الصعيد.

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