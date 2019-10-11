انتخابات الأطباء.. تقدم أسامة عبد الحي فى لجان السويس

بدأ فرز أصوات الانتخابات التجديد النصفي للأطباء، وأعلنت المؤشرات الأولية للجان الفرز للنقابة الفرعية بالسويس، بتقدم الدكتور أسامة عبد الحي وكيل النقابة الحالي 160 صوت، وحسين خير النقيب الحالي ب 85 صوت، والدكتور جمال شعبان 25 صوت، والدكتور محمد نصر نقيب الجيزه الحالي 2 صوت.



كما تقدم كل من الدكتور، أبو المجد الهواري صفر، وأحمد رؤوف 25، احمد شوشه 4،امينه ابراهيم 1، صلاح سلام 14، علي كامل صفر، محسن عماد 1، محمد سلامه 20، محمد شوكت صفر، محمود عبد العاطي 1 معتصم الشريف صفر، هشام فتحي 2.



ومن المقرر أن تعلن المحافظات المؤشرات الأولية للنتائج، وإعلانها رسميا خلال يومين، من قبل اللجنة العامة.



ويشارك 200 ألف طبيب بالتصويت، فى 27 مقرا على مستوى الجمهورية، وتحت إشراف قضائى من خلال مشاركة 56 مستشارا من النيابة الإدارية.



وتشتد المنافسة بانتخابات الأطباء، بين 16 مرشحا على مقعد النقيب و76 مرشحا على مقاعد عضوية النقابة العامة، و74 مرشحا على مقعد نقيب فرعية.