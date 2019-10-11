اول رد فعل رسمي من كهربا عقب هجوم مرتضى منصور عليه

وجه محمود عبد المنعم كهربا نجم فريق افيس البرتغالي، رسالة لوالده حيث دعا له بطول العمر.
ونشر كهربا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك ": "دانا باسمك وعلي حسك بتباهي واتعوج ابوس ايدك وابوس راسك واعيش خدامك ومداسك انا ابن ابويا".
واضاف كهربا : " كل اللي في الدنيا انت اللي عملته وقريت كتاب الحياه ومنك اتعلمته دانا لما قلت ياسند وقفلي ابويا وشال همي وريحني
دانا ابن ابويا👌❤"
و ترددت انباء خلال الفترة الاخيرة حول قرب انتقال كهربا لـ النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وشن مرتضي منصور رئيس الزمالك هجوما ناريا عليه عقب تردد وتداول تلك الانباء.
ونشر كهربا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك ": "دانا باسمك وعلي حسك بتباهي واتعوج ابوس ايدك وابوس راسك واعيش خدامك ومداسك انا ابن ابويا".
واضاف كهربا : " كل اللي في الدنيا انت اللي عملته وقريت كتاب الحياه ومنك اتعلمته دانا لما قلت ياسند وقفلي ابويا وشال همي وريحني
دانا ابن ابويا👌❤"
و ترددت انباء خلال الفترة الاخيرة حول قرب انتقال كهربا لـ النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وشن مرتضي منصور رئيس الزمالك هجوما ناريا عليه عقب تردد وتداول تلك الانباء.