الترابط الأسري مع الصغار يبعد هذا المرض لدى الكبار

فور بلوغ الأبناء سن المراهقة تبدأ متاعبهم، ولعل أحد اهم المعضلات التي تواجه الآباء هو عدم رغبة الأبناء في التواجد مع العائلة في مكان واحد لفترة طويلة، بل يود الأبناء في هذه السنوات التملص من الأهل بقدر الإمكان، ولكن هذا يضر بصحتهم في المستقبل.



تشير دراسة جديدة إلى أن وجود علاقة جيدة مع عائلتك في مرحلة المراهقة قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب لدى البالغين.



ووفقًا لدراسة شملت أكثر من 18000 شخص نُشرت في مجلة Jama Pediatrics، فهذا شيء قد يفيد الرجال والنساء على قدم المساواة حتى منتصف العمر.



بالنسبة للدراسة ، التي أجرتها مجموعة من علماء الاجتماع في جامعة نورث كارولينا ، فحص المؤلفون بيانات عن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 42 عامًا باستخدام بيانات من الدراسة الطولية الوطنية لصحة المراهقين إلى البالغين.



وجرى تتبع الصحة العقلية للمشاركين على مقياس نفسي من 20 جزءًا يطلب منهم تقييم عدد المرات التي يتعرضون فيها للأعراض المرتبطة بالاكتئاب ، مثل تدني احترام الذات ومشاعر اليأس.



وتم تحليل جودة العلاقات الأسرية للمشاركين من خلال أسئلة تهدف إلى قياس مستويات التماسك والصراع بين الآباء والأمهات والأطفال، تضمن هذا الرد على الأسئلة التي راقبت مقدار الاهتمام الذي أولي للأطفال ، ومقدار المتعة التي تمتعوا بها مع والديهم ، ومدى شعورهم بالفهم داخل أسرهم.



كما تم تحليل المشاركين في 4 جلسات متابعة التي تتبع كيف تغيرت صحتهم العقلية والعلاقات الأسرية مع مرور الوقت.



وخلصت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من مستويات منخفضة من الصراع الأسري والعلاقات الإيجابية المألوفة يعانون بشكل عام من أعراض الاكتئاب.