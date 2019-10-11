برلماني: 32 مليار جنيه فائض الموازنة بسبب تراجع أسعار البترول

أعلن النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن تقدمه بسؤال لوزير المالية والبترول، للمطالبة بخفض سعر البترول في الموازنة بواقع 8 دولارات، ليكون بـ 60 دولارا بدلًا من 68 .



وأوضح عمرو الجوهري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن سبب طلبه يرجع إلى المعادلة التي قد أقرتها الحكومة والتي تقول بأن كل دولار زيادة في سعر برميل البترول، يكلف الموازنة 4 مليارات جنيه، ووفقًا لهذه الحسبة يجب تراجع سعر البرميل في الموازنة، لتراجع سعر النفط عالميًا، غلى جانب تراجع الدولار.



وقال عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إنه لو تم وضع متوسط سعر البترول 60 دولارا لآخر 3 شهور، فإنه لابد من أن تنخفض أسعار المحروقات 32 مليار جنيه.



وطالب النائب أن يتم النظر في الفرق بين الأسعار المتداول عالميا والمقرة في الموازنة، لتحديد الفارق أثناء المراجعة القادمة على أقصي تقدير إذا حدث ثبات في أسعار برميل البترول وسعر الدولار.



وأشار إلى أنه في ظل تراجع سعر الدولار إلى 16.33 جنيه بدلا من 17.46 جنيه بالموازنة، إلى جانب تراجع البترولإلى 58 دولارا بدلا من 68 دولارا بالموازنة، يجب ان يتم تراجع أكبر لأسعار المحروقات، لأن النسبة التي تم تخفيضها أول أكتوبر لا تتماشى عما تصرح به الحكومة من تكلفة أثناء أي زيادة للمحروقات داخل الموازنة.