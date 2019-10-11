Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: 32 مليار جنيه فائض الموازنة بسبب تراجع أسعار البترول

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 08:50 م
أسعار المحروقات
أسعار المحروقات
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
أعلن النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن تقدمه بسؤال لوزير المالية والبترول، للمطالبة بخفض سعر البترول في الموازنة بواقع 8 دولارات، ليكون بـ 60 دولارا بدلًا من 68 .

وأوضح عمرو الجوهري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن سبب طلبه يرجع إلى المعادلة التي قد أقرتها الحكومة والتي تقول بأن كل دولار زيادة في سعر برميل البترول، يكلف الموازنة 4 مليارات جنيه، ووفقًا لهذه الحسبة يجب تراجع سعر البرميل في الموازنة، لتراجع سعر النفط عالميًا، غلى جانب تراجع الدولار.

وقال عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إنه لو تم وضع متوسط سعر البترول 60 دولارا لآخر 3 شهور، فإنه لابد من أن تنخفض أسعار المحروقات 32 مليار جنيه.

وطالب النائب أن يتم النظر في الفرق بين الأسعار المتداول عالميا والمقرة في الموازنة، لتحديد الفارق أثناء المراجعة القادمة على أقصي تقدير إذا حدث ثبات في أسعار برميل البترول وسعر الدولار.

وأشار إلى أنه في ظل تراجع سعر الدولار إلى 16.33 جنيه بدلا من 17.46 جنيه بالموازنة، إلى جانب تراجع البترولإلى 58 دولارا بدلا من 68 دولارا بالموازنة، يجب ان يتم تراجع أكبر لأسعار المحروقات، لأن النسبة التي تم تخفيضها أول أكتوبر لا تتماشى عما تصرح به الحكومة من تكلفة أثناء أي زيادة للمحروقات داخل الموازنة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشرى بشأن تراجع الأسعار.. النواب يطالب بتقييم جديد للمحروقات.. بدراوي: هناك فارق يصل لـ 15% عن السعر العالمي

بنسبة تصل لـ15%.. النواب: مؤشرات واقعية بتراجع الأسعار بسبب البنزين والدولار

هل يؤثر تفجير أرامكو السعودية على أسعار المحروقات في مصر؟

استهداف أرامكو السعودية.. كيف يؤثر الهجوم على أسعار المحروقات في مصر؟.. اقتصادية البرلمان: إعادة تقييم المواد البترولية لن يتأثر بالحادث فقط

الشعب يحبس أنفاسه انتظارا لقرار الحكومة بتحديد أسعار بيع البنزين والمنتجات البترولية.. نواب: تفجير أرامكو السعودية وارتفاع سعر النفط كلمة السر.. ويجب أن يكون التقييم فى صالح المواطن

النواب يكشف قرار الحكومة بشأن أسعار البنزين والمنتجات البترولية ..تفاصيل

ترشيحاتنا

ضبط مزور ورقة الـ 200 جنيه بـ بورسعيد.. وهذه أدواته

مدرب الزمالك السابق يتولي قيادة أهلي جدة

أيهما أجمل.. إيمي ودنيا سمير غانم تتألقان بالأسود في عيد ميلاد عمرو دياب

شاهد.. تعليق وكيل محمد صلاح على صورته مع عارضة الأزياء البرازيلية

شاهد.. شاب متهور يلقي صديقته من الطابق الثامن وينتحر لسبب لا يصدق

حكاية استراحة السادات في سانت كاترين .. اعتكف فيها خلال شهر رمضان.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افينتادور SVR.. آخر لامبورجيني بدون محرك كهربائي.. صور

حادث مأساوي.. اشتكته إلى مديره فانتقم منها بأسوأ طريقة ممكنة.. صور

بـ بنطال مقطع.. منة فضالي تفاجئ متابعيها بإطلالة كاجول