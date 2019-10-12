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سيارات

أسعار هيونداي فيرنا المستعملة فى سوق السيارات.. تفاصيل بالفيديو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 08:13 ص
صدى البلد
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كريم عاطف - عدسة : ايهاب اشرف
يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر حالة انتعاش كبيرة، لاسيما بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في مصر.

نستعرض في السطور التالية السيارة هيونداي فيرنا موديل 2015 المستعملة في سوق السيارات المستعملة في مصر.

جذبت السيارة هيونداي فيرنا موديل 2015، أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا في السوق لعرضها.

تنوعت أسعار السيارات وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.

يتراوح سعر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2015 والقريبة منها ما بين 140 ألفا إلى 150 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.

ويرصد "صدى البلد" من خلال الفيديو المرفق اسعار السيارة هيونداي فيرنا موديل 2015 في سوق السيارات المصرية.
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