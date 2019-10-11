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أخبار العالم

بعد موت آلاف العمال في الدوحة.. قطر: نوفر لهم الرفاهية

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 08:42 م
أمير قطر تميم بن
أمير قطر تميم بن حمد
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قسم الخارجي
قالت قطر إن التقرير الذي نشرته "منظمة هيومن رايتس ووتش"، الخميس، حول وفيات العمال الأجانب في قطر، "غير صحيح ومضلل".

وجاء في بيان مكتب الاتصال الحكومي التابع لمجلس الوزراء القطري، "لقد عملت دولة قطر لعدة سنوات مع المنظمات الدولية لضمان رفاهية وسلامة جميع العمال، أما ما يتم تداوله، فهو غير صحيح ومضلل".

وزعم المكتب الحكومي أن "قطر باتت رائدة في مجال رعاية العمال وسلامتهم في المنطقة، وذلك بفضل تعاون الدولة المستمر مع المنظمات الدولية ومع الشركاء الآخرين".

يأتي ذلك ردا على تقارير إعلامية وحقوقية طالبت بالتحقيق الفوري في وقائع وفاة عمال وافدين بمنشآت كأس العالم في قطر، وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن سبب الوفيات قد يكون نتيجة ضربة شمس وإجهاد حراري، موضحة أنهم "لا زالوا عرضة بانتظام لمستويات من الإجهاد الحراري قد تكون قاتلة" لعملهم في أوقات محظور العمل خلالها.

وأثبتت دراسة نشرت في "كارديولوجي جورنال" في يوليو وجود "صلة بين وفاة أكثر من 1300 عامل نيبالي من 2009 إلى 2017 والتعرض للحرارة".

وأوضحت أن "الباحثين توصلوا إلى وجود ارتباط قوي بين الإجهاد الحراري ووفاة العمال الشباب جراء مضاعفات تصيب القلب والأوعية الدموية في أشهر الصيف".

بينما أشارت صحيفة "الجارديان" في تقرير لها إلى أن قطر ترفض حتى فتح تحقيق في أسباب وفاة العمال ويتم إدراجها كـ"أزمة قلبية" أو "وفاة طبيعية"، مشيرة إلى أن العاملين فى قطر يعملون بدرجات حرارة عالية تصل لنحو 45 مئوية لمدة 10 ساعات يومية ما يؤدى إلى حدوث مشاكل فى القلب.

وأوضحت أن الحكومة الهندية أفادت بوفاة 1678 عاملا لديها فى قطر بين عامى 2012 و2018 ، فيما تم تصنيف 1345 حالة وفاة منهم على أنها طبيعية.
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