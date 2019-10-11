ماذا يحدث عند وضع موزة على شعرك؟

العناية بالشعر من الأمور التي تشغل بال الفتيات وتجعلهن يبحثن عن وصفات طبيعية مناسبة لنوعية شعرهن وتطبيقها في أوقات الإجازات، وهي طريقة لعلاج الشعر للعديد من المشاكل مثل التساقط والنمو البطيء والتقصف.



وتعتبر وصفة الموز من أشهر الوصفات المفيدة للشعر وله العديد من الفوائد للشعر، ويدخل الموز في العديد من الوصفات الطبيعية ويمكنك إضافة مكونات أخرى له ووضعه على الشعر مرة كل أسبوع لتلاحظي فرقًا في صحة شعرك ونموه، وذلك بحسب موقع Glowpink المعني بالمرأة.



إليكِ فوائد الموز للشعر :



- يعمل الموز على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس.



- يعمل الموز على ترطيب الشعر الجاف.



- يساعد الموز على نمو الشعر وكثافته.



- الموز يمنح شعرك لمعانا طبيعيا.



- الموز يزيد من نمو الشعر ويسرع إطالته.



- الموز يساعد على فك تشابك الشعر ويجعله سهل التسريح.





طريقة استخدام الموز للشعر :



اهرسي ثمرة موز في وعاء وأضيفي لها ملعقتي عسل أبيض، وقلبي الخليط وضعيه على شعرك مع فرك الجذور بالماسك جيدًا، واتركيه على شعرك لمدة ساعة ثم اشطفيه .