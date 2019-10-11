Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ماذا يحدث عند وضع موزة على شعرك؟

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:01 م
فوائد الموز للشعر
فوائد الموز للشعر
Advertisements
رشا عوني
العناية بالشعر من الأمور التي تشغل بال الفتيات وتجعلهن يبحثن عن وصفات طبيعية مناسبة لنوعية شعرهن وتطبيقها في أوقات الإجازات، وهي طريقة لعلاج الشعر للعديد من المشاكل مثل التساقط والنمو البطيء والتقصف.

وتعتبر وصفة الموز من أشهر الوصفات المفيدة للشعر وله العديد من الفوائد للشعر، ويدخل الموز في العديد من الوصفات الطبيعية ويمكنك إضافة مكونات أخرى له ووضعه على الشعر مرة كل أسبوع لتلاحظي فرقًا في صحة شعرك ونموه، وذلك بحسب موقع Glowpink المعني بالمرأة.

إليكِ فوائد الموز للشعر :

- يعمل الموز على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس.

- يعمل الموز على ترطيب الشعر الجاف.

- يساعد الموز على نمو الشعر وكثافته.

- الموز يمنح شعرك لمعانا طبيعيا.

- الموز يزيد من نمو الشعر ويسرع إطالته.

- الموز يساعد على فك تشابك الشعر ويجعله سهل التسريح.


طريقة استخدام الموز للشعر :

اهرسي ثمرة موز في وعاء وأضيفي لها ملعقتي عسل أبيض، وقلبي الخليط وضعيه على شعرك مع فرك الجذور بالماسك جيدًا، واتركيه على شعرك لمدة ساعة ثم اشطفيه .
Advertisements

ترشيحاتنا

كلام نهائي.. رحيل نجمي الزمالك خلال الميركاتو الشتوي

طالب يضربه زملاؤه بـ وحشية داخل حمام مدرسة.. مشهد صادم

مفاجأة..عقد حسين السيد مع الأهلي ينتهي 2022

الصراع يشتعل.. الزمالك يتواصل مع كهربا لإعادته للقلعة البيضاء

صدمة .. إيقاف لاعب ليفربول بسبب سخريته من هذا اللاعب.. تفاصيل

مفاجأة.. سبب رحيل هذا المدرب عن الجهاز الفني للزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوان أفضل مشتى في مصر .. تراث وطبيعة خلابة في حضن النيل

بـ الجمال .. مواكب الطرق الصوفية بالقليوبية في طريقها إلى مولد السيد البدوي ..صور

افينتادور SVR.. آخر لامبورجيني بدون محرك كهربائي.. صور