غدا.. انطلاق منافسات المجموعة الثانية بدوري القسم الثالث لكرة القدم

تنطلق غدا منافسات دورى القسم الثالث لكرة القدم بالمجموعة الثانية بسوهاج، في الثالثة عصرا ،في أولي مواجهات دورى القسم الثالث لموسم 2019/2020 .



وتأتى المباريات غدا السبت 2019/10/12 كالآتى :



1 .. مكه المكرمة ..... نادى قنا

2 .. اهلى المنشاه ..... نجوع مازن

3 .. البداري ....... قفط

4.. شبان المراغة ..... المراغة

5 .. م. ش. سوهاج ... قوص

6 .. م. ش. البلينا .... اخميم



اللقاءات جميعها صعبة سواء لأندية محافظة قنا متمثلة في نادي قنا الرياضي ، ونادي قفط الرياضي ، ونادي قوص الرياضي ،نظرا لبعد المسافة الجغرافية ،وسوء أغلب أرضيات الملاعب بالقسم الثالث ، وضعف الامكانيات .