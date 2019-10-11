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رياضة

غدا.. انطلاق منافسات المجموعة الثانية بدوري القسم الثالث لكرة القدم

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 09:28 م
صدى البلد
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كتب: رباب الهوارى
تنطلق غدا منافسات دورى القسم الثالث لكرة القدم بالمجموعة الثانية بسوهاج، في الثالثة عصرا ،في أولي مواجهات دورى القسم الثالث لموسم 2019/2020 .

وتأتى المباريات غدا السبت 2019/10/12 كالآتى :

1 .. مكه المكرمة ..... نادى قنا
2 .. اهلى المنشاه ..... نجوع مازن
3 .. البداري ....... قفط
4.. شبان المراغة ..... المراغة
5 .. م. ش. سوهاج ... قوص
6 .. م. ش. البلينا .... اخميم

اللقاءات جميعها صعبة سواء لأندية محافظة قنا متمثلة في نادي قنا الرياضي ، ونادي قفط الرياضي ، ونادي قوص الرياضي ،نظرا لبعد المسافة الجغرافية ،وسوء أغلب أرضيات الملاعب بالقسم الثالث ، وضعف الامكانيات .
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