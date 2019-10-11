محمد أبو العينين يشارك في فعاليات الكشف الأثري بـ وادي القرود

شارك رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي في فعاليات الكشف الأثري بـ منطقة وادي القرود، وسط حضور كبير من الوفود الأجنبية ووزير الآثار، والدكتور زاهي حواس.



وأعلن الدكتور زاهي حواس عن ذلك الاكتشاف الأثري الذي يتضمن مجموعة كبرى من ورش العمال في منطقة وادي القرود بالأقصر، والتي تؤكد وجود عدد كبير من مقابر الملوك بتلك المنطقة.



وأشار رئيس المجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، إلي أن منطقة وادي القرود أطلق عليها ذلك الاسم، نظرا للعثور علي مقبرتين شهيرتين بالوادي الغربي والتي تعود للملك "أمنحتب 3" والملك "أي"، والتي تمتلئ بالمنظر الشهير لـ12 قردا، والذين يمثلون الساعات الأولى من ساعات "الأيميدو وات".



جدير بالذكر، أن وادي القرود هو وادي مغلق بجبل القرنة غربي مدينة الأقصر، يشبه وادي الملوك في تضاريسه، وجغرافيته، وتحيط به سلاسل جبلية من الجنوب والشرق والغرب، ويطلق عليه وادي القرود، أو الوادي الغربي.

