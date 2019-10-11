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أخبار العالم

موسم الرياض 2019.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ أمن المملكة.. فيديو

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 09:21 م
تركى ال الشيخ
تركى ال الشيخ
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محمد بدران
وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه رسالة إلى قوات الأمن المشاركة في تأمين فعاليات موسم الرياض 2019، التى تنطلق في منتصف شهر أكتوبر الجاري، ويستمر لمدة شهرين، ويضم عددا كبيرا من الفعاليات والأنشطة المنتظرة من قبل المقيمين في المملكة العربية السعودية.

ونشر تركى آل الشيخ مقطع فيديو عبر حسابه على "فيسبوك" موجها الشكر للقوات الشرطية لما تبذله من جهود للخروج بتنظيم رائع يليق بالمملكة".

وشهد اليوم الأول لـ فعاليات موسم الرياض بوجه عام توافد كبير على مختلف الفعاليات في أرجاء المملكة والتي كان أبرزها حفل فرقة BTS ومعرض الصقور والسلاح.

وشهد حفل فرقة BTS ومعرض الصقور حضورا جماهيريا كبيرا لم يستطع الأمن الصناعي للحظات السيطرة عليه.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، أعلن مؤخرا تدشين مسابقات فنية أو رياضية على فترات متباعدة خلال الفترة المقبلة لجمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.
موسم الرياض 2019.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ أمن المملكة.. فيديو
موسم الرياض 2019.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ أمن المملكة.. فيديو
موسم الرياض 2019.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ أمن المملكة.. فيديو
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