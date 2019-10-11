مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف أسباب عدوان تركيا على شمال سوريا.. فيديو

قال السفير محمد عبدالحكم، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية الأسبق، إن الغزو العسكري التركي على شمال سوريا يهدف إلي تغطية فشل النظام التركي الحالي، وفشل أردوغان وحزب العدالة والتنمية في مختلف المجالات السياسية الداخلية والاقتصادية وهو الأمر الذي أدى إلى ازدياد حدة الانتقادات داخل تركيا.



وأضاف محمد عبد الحكم، خلال لقائه علي قناة "اكسترا نيوز" أن فشل السياسات التركية في الفترة الأخيرة ومن انهيار في الاقتصاد والليرة وزيادة معدلات التضخم والبطالة، يعتبر السبب الرئيسي وراء العدوان التركي على سوريا.



وأوضح مساعد وزير الخارجية للشئون العربية الأسبق، أن الهدف الثاني لهذا الهجوم التركي على سوريا هو القيام بعملية تطهير عرقي للوجود الكردي في شمال سوريا وبعد ذلك حدوث تغيير ديموغرافي في شمال سوريا والتغطية على ذلك باسم نبع السلام، موضحا أن ثالث الأهداف هو إجهاض جهود التحالف الدولي الرامية إلى محاربة تنظيم داعش الإرهابي.



وتابع محمد عبد الحكم، أن الأكراد لعبوا دورا كبيرا في محاربة تنظيم داعش الإرهابي وأن قوات سوريا الديمقراطية فقدت حوالي 10 آلاف مقاتل وأكثر من 10 آلاف آخرين أصيبوا بجروح خلال الحرب ضد الإرهاب وهو الأمر الذي أدى إلى إثارة قلق الدول الأوروبية، مما دعا وزير داخلية فرنسا إلى عقد اجتماع للتحالف الدولي.