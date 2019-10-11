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ماهر فرغلي: الإخوان لهم أهداف متطرفة تتجاوز سياسات تركيا

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 09:17 م
الاخوان
الاخوان
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خالد محيي الدين
قال الكاتب ماهر فرغلي، المتخصص في شئون الجماعات المتطرفة، إن جماعة الإخوان الإرهابية لها أهداف متطرفة تتجاوز السياسة التي تتبناها الدولة التركية، حيث يسعي أردوغان مع جماعة الإخوان لتحقيق حلم الخلافة العثمانية مرة أخرى.

وأضاف، "فرغلي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن علاقة الإخوان بتركيا تقتضي بمصالح مشتركة، ما دفع أردوغان لإيواء الهاربين وفتح قنوات تلك الجماعة الإرهابية على أراضيه.

ونوه، إلي أن "أقطاي" مستشار أردوغان هو المسئول عن التخطيط لجماعة الإخوان الإرهابية، كما أنهم يشرفون علي كل المساجد الإخوانية في العالم بهدف ضم العناصر الجديدة.
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