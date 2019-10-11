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محافظ شمال سيناء: الرئيس صدق على ميزانية مفتوحة لإنشاء مدينة رفح الجديدة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 09:27 م
اللواء محمد عبد الفضيل
اللواء محمد عبد الفضيل شوشة
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه أجرى جولة داخل سوق الخضار والفاكهة في بورسعيد واكتشف أن الأسعار هناك أغلى من شمال سيناء.

وأضاف "شوشة" في حوار عبر فضائية TeN، اليوم الجمعة، أنه يطلب من هيئة قناة السويس تفعيل الأنفاق لمدة أكثر من المعمول بها حاليًا وليكون من 8 صباحًا حتى 6 مساء، لخدمة المواطنين، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على ميزانية مفتوحة لإنشاء مدينة رفح الجديدة.

وأكد المحافظ أن مستشفيات القوات المسلحة مفتوحة بشكل دائم أمام المواطنين من أبناء المحافظة.

وقال اللواء "شوشة" إن المحافظة قامت بشراء 2006 شقة بالإيجار من وزارة الإسكان وتم توزيعها على سكان رفح والشيخ زويد المضارين من العمليات الإرهابية، متابعا: "الشقة ايجارها 425 جنيه إحنا بندفع 325 جنيه للمواطن من رفح والشيخ زويد وهو بيدفع 100 جنيه نظير أعمال الصيانة، يعني حاجة ببلاش".
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