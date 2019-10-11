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مرأة

لن تصدقي.. بمكعبين شوكولاتة تحصلين على بشرة مشرقة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 09:35 م
صدى البلد
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نهى حمدي
تعشق الغالبية من السيدات الشوكولاتة بشكل خاص لما تضيفه على حالتهن النفسية من تحسن كبير، ولكن فوائد الشوكولاتة لا تقتصر على النفسية فقط، بل يمكن الاستفادة من الشوكولاتة الداكنة في البشرة، وعند تطبيقها موضعيًا يمكن أن تجعل بشرتك متألقة وخالية من العيوب. يساعد في الحفاظ على رطوبة البشرة وإضافة توهج طبيعي لبشرتك.

وتحتوي الشوكولاتة الداكنة على البوليفينول والفلافونويد الذي يغذي وينشط بشرتك من الداخل، إلى جانب ذلك الكاكاو يحتوي على مضادات أكسدة أكثر من أي ثمار أخرى.

كما تساعد خصائص الكاكاو المضادة للأكسدة على حماية البشرة من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية الضارة للشمس، فالشوكولاتة الداكنة هي دفعة مغذية للبشرة، إليك أكثر من طريقة لتطبيق للاستفادة من فوائد الشوكولاتة الداكنة.

- شوكولاتة داكنة ولبن وسكر بني
يحتوي الحليب على حمض اللبنيك الذي يعد عاملًا رائعًا لتقشير البشرة وتحسين مظهر وملمس بشرتك، والسكر البني يحمي الجلد من أشعة الشمس الضارة للأشعة فوق البنفسجية وأيضًا شيخوخة الجلد الناتجة بسبب التعرض المفرط للشمس، ملح البحر هو عنصر مغذي يرطب البشرة ويجعلها ناعمة ونضرة.
المكونات
- شوكولاتة داكنة
- 2/3 كوب حليب
- 3 ملاعق كبيرة من السكر البني
-1 ملعقة صغيرة ملح البحر
طريقة الاستخدام
-في إناء نذوب الشوكولاتة.
- أضف إلى هذه الشوكولاتة المذابة الحليب وحركه.
- بعد ذلك ، أضف السكر والملح إليه وامزج كل شيء جيدًا.
- اترك الخليط يبرد إلى درجة حرارة الغرفة.
- ضع الخليط على وجهك ورقبتك.
- اتركيه لمدة 10-15 دقيقة حتى يجف.
- نشطفه جيدا في وقت لاحق.
كرر هذا العلاج 1-2 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
- شيكولاتة داكنة وعسل وليمون
يحتوي العسل على العديد من الخصائص المفيدة للبشرة ويساعد على تحسين رطوبة البشرة وحاجز البشرة ليمنحك بشرة صحية ونشطة، كما يعد الليمون أيضًا أحد أفضل عوامل تفتيح البشرة، وهو يتمتع بخصائص عقولة لفك مسام الجلد ومنع الشيخوخة المبكرة للجلد.
المكونات:
- شيكولاتة داكنة.
- ملعقة صغيرة عسل.
- قطرات قليلة من الليمون.
طريقة الاستخدام:
- تذوب الشوكولاته.
-خذ ربع كوب من هذه الشوكولاتة المذابة في وعاء منفصل، السماح لها لتبرد إلى درجة الحرارة العادية.
أضف العسل والليمون لهذا المزيج جيدا.
ضع الخليط على وجهك ورقبتك، اتركه لمدة 10-15 دقيقة.
- اشطفه باستخدام الماء الفاتر.
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