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رياضة

مفاجأة.. سبب رحيل هذا المدرب عن الجهاز الفني للزمالك

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 09:23 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
كشف مصدر بنادي الزمالك عن السبب وراء رحيل أيمن عبد العزيز من الجهاز الفني في الأيام الماضية.

وأكد المصدر أن السبب الرئيسي يرجع إلى عدم قناعة الإدارة به بجانب غياب الانسجام بينه وبين بعض اللاعبين وعدم قدرته على لم الشمل أو إحتواء بعضهم وهو ما ظهر في حالة عصبية الكثير من النجوم في بعض المباريات دون السيطرة عليهم.

وعلى الجانب الآخر، حمل النادي المسئولية إلى عبد العزيز بسبب كثرة تجارب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق وعدم معرفته بإمكانيات اللاعبين ومراكزهم حتى الآن وتجربة أكثر من طريقة لعب ووضع بعض اللاعبين في غير مراكزهم للوصول إلى الشكل الأفضل، ووجهة نظرهم أن عبد العزيز كان عليه منح المدرب كل التفاصيل ومعرفته بكل مراكز اللاعبين بالإضافة إلى الأخطاء الفنية في التغييرات والتشكيل الغير موفق في بعض المباريات وهو ما تكرر أكثر من مرة.
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