أكاذيب وتزييف.. مذيعة مستقيلة من الجزيرة تفضح ألاعيب وممارسات القناة.. شاهد

تواصل قناة الجزيرة القطرية، ممارسة ألاعيبها وتبث سمومها في محاولة بائسة منها لإسقاط الدول العربية وتقسيم المنطقة وتلبية رغبات جماعة الإخوان الإرهابية وحكام قطر وتركيا.



وعرضت فضائية " إكسترا نيوز"، مقطع فيديو تظهر فيه مذيعة مستقيلة من الجزيرة وهي تفضح أكاذيب القناة، وتدعى لونا الشبل، وقامت بفضح أكاذيب وفبركة قناة الجزيرة ومحاولاتها المستمرة لتزييف الحقائق في مصر في محاولة لهز أركان الدولة.



وقالت المذيعة المستقيلة لونا الشبل: "هناك عبث بأمن الوطن يحدث في قناة الجزيرة، وتحدث معي أحد الأشخاص وقال لي إنه كان متواجد في فندق يطل على ميدان التحرير في القاهرة، ووجد به حوالي 10 آلاف فرد ودبابات الجيش متواجدة في الميدان للتأمين، وفي نفس الوقت وجد عاجل على قناة الجزيرة يؤكد وجود مليونية في ساحة التحرير والجيش ينسحب".

