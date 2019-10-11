خلال احتفالات أكتوبر: طلاب جامعة حلوان في زيارة للكلية الفنية العسكرية

قام مجموعة من طلاب جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وإشراف إدارة التربية العسكرية بزيارة إلى الكلية الفنية العسكرية وذلك بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد.



أكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حرص الجامعة على تنظيم الفعاليات والأنشطة التي تبث روح الولاء والانتماء فى أبنائها الطلاب وتعرفهم ببطولات جيشهم الوطنى الذى يبذل كل غالى فداء لمصر وشعبها وخاصةً في ظل شهر انتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي أثبت الشعب المصري فيها للعالم أجمع وحدته و قوته في مواجهة العدو الاسرائيلي.



أقيمت الزيارة تحت إشراف المقدم محمد عدلي مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة حلوان وتضمنت عرض فيلم تسجيلى عن الكلية الفنية العسكرية ومراحل تطورها و الدراسة بها كما تم زيارة مكتبة الكلية و عرض أحدث التطورات فى نظم التسليح وأهم ابتكارات الطلاب و دور الكلية فى تطوير منظومة التسليح داخل القوات المسلحة بما يتواكب مع النظم العالمية ويتماشى مع المتغيرات والمستجدات التى تواجهها البلاد فى الحرب على الإرهاب، بجانب تفقد جناح المركبات غير المأهولة.