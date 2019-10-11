Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

افتتاح ملتقى التوظيف الأول لكلية التربية الفنية بجامعة حلوان .. 26 الشهر الجاري

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:00 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
تنظم كلية التربية الفنية بجامعة حلوان ملتقى التوظيف الاول فى السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجارى، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بهدف توفير فرص عمل مميزة للطلاب.

يقام الملتقي بحضور مجموعة من المؤسسات والشركات والمدارس واصحاب المشاريع والمهتمين بتعيين خريجي كلية التربية الفنية وذلك في إطار التعاون المجتمعي لاتاحة فرص العمل والتدريب وإعداد وتشجيع الطالب المبدع أن يكون مفيدا ومنتجا من خلال مد الطالب والخريج بالخبرات.

يتيح ملتقى التوظيف الفرصة لأصحاب المشروعات والشركات والمؤسسات المهتمة معرفة دور خريج التربية الفنية وامكاناته فى شتى المجالات، بالإضافة إلى إقامة دورات تنشيطية وتدريبية وتنموية لخدمة الطالب والخريج خلال ملتقى التوظيف الأول والذي يعد فرصة لإبراز مشروعات الطلاب والخريجين.

يشرف علي إقامة وتنظيم الملتقي الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية والدكتورة مها مزيد وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفريق عمل من أعضاء هيئة التدريس وأصحاب الخبرات والطلبة الخريجين من المتطوعين.

تقام فعاليات الملتقي في تمام الساعة التاسعة صباح يومي ٢٦ و ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ بمقر كلية التربية الفنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

افتتاح ملتقى التوظيف الأول لكلية التربية الفنية بجامعة حلوان .. 26 أكتوبر

ترشيحاتنا

أخبار الفن| المصائب تلحق بالفنانين.. البحث مستمر عن رامز جلال

جمهور محمد صلاح يفتح النار عليه بعد غلاف GQ.. تفاصل

شوقى غريب يعلن تشكيل المنتخب الأوليمبي فى ودية جنوب إفريقيا

السعودية تتأهب.. إرسال 3 آلاف جندي أمريكي وسربين لطائرات مقاتلة وبطاريات باتريوت..تفاصيل

طالب يضربه زملاؤه بـ وحشية داخل حمام مدرسة.. مشهد صادم

صراع ثلاثي شرس داخل النادي الأهلي.. تعرف على التفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوان أفضل مشتى في مصر .. تراث وطبيعة خلابة في حضن النيل

بـ الجمال .. مواكب الطرق الصوفية بالقليوبية في طريقها إلى مولد السيد البدوي ..صور

افينتادور SVR.. آخر لامبورجيني بدون محرك كهربائي.. صور