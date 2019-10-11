افتتاح ملتقى التوظيف الأول لكلية التربية الفنية بجامعة حلوان .. 26 الشهر الجاري

تنظم كلية التربية الفنية بجامعة حلوان ملتقى التوظيف الاول فى السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجارى، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بهدف توفير فرص عمل مميزة للطلاب.



يقام الملتقي بحضور مجموعة من المؤسسات والشركات والمدارس واصحاب المشاريع والمهتمين بتعيين خريجي كلية التربية الفنية وذلك في إطار التعاون المجتمعي لاتاحة فرص العمل والتدريب وإعداد وتشجيع الطالب المبدع أن يكون مفيدا ومنتجا من خلال مد الطالب والخريج بالخبرات.



يتيح ملتقى التوظيف الفرصة لأصحاب المشروعات والشركات والمؤسسات المهتمة معرفة دور خريج التربية الفنية وامكاناته فى شتى المجالات، بالإضافة إلى إقامة دورات تنشيطية وتدريبية وتنموية لخدمة الطالب والخريج خلال ملتقى التوظيف الأول والذي يعد فرصة لإبراز مشروعات الطلاب والخريجين.



يشرف علي إقامة وتنظيم الملتقي الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية والدكتورة مها مزيد وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفريق عمل من أعضاء هيئة التدريس وأصحاب الخبرات والطلبة الخريجين من المتطوعين.



تقام فعاليات الملتقي في تمام الساعة التاسعة صباح يومي ٢٦ و ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ بمقر كلية التربية الفنية.