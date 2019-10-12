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أخبار البلد

فرنسا بالقوة الضاربة أمام أيسندا ضمن منافسات اليورو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 01:55 ص
ديدييه ديشامب المدير
ديدييه ديشامب المدير الفنى لمنتخب فرنسا
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اعلن ديدييه ديشامب المدير الفنى لمنتخب فرنسا عن التشكيل ، الذى سيخوض به مواجهة مضيفه منتخب أيسلندا، التى تنطلق فى التاسعة إلا الربع من مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الثامنة بتصفيات يورو 2020.

ويحتل منتخب فرنسا صدارة المجموعة الثامنة برصيد 15 نقطة، فيما يأتى منتخب أيسلندا فى المركز الثالث برصيد 12 نقطة،

ويغيب عن المنتخب الفرنسى فى لقاء الليلة، كل من هوجو لوريس، كيليان مبابى وايمريك لابورت وبول بوجبا، بداعى للإصابة.

ويلعب فى نفس التوقيت تركيا مع ألبانيا وأندورا مع مولدوفا فى ذات المجموعة.



وجاء تشكيل منتخب فرنسا على النحو التالى:

حراسة المرمى: مانداندا

الدفاع: بافارد - فاران - لينجليه - لوكاس دينى

الوسط: ماتويدى - توليسو - كانتى

الهجوم: كومان - جريزمان - جيرو
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