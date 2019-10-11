شرط صادم من كاف يمنع عمل عصام عبدالفتاح بـ الاتحاد الإماراتي

كشف الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية عن شرط وحيد لجمع عصام عبد الفتاح مسئول التطوير بلجنة حكام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بين منصبين.



وقال فضل الله فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": لا يوجد ما يمنع فى اللوائح والقوانين العمل فى اتحادين قاريين مختلفين لاسيما وأنه لا توجد مباريات مشتركة ما بينهما سواء على صعيد الأندية أو صعيد المنتخبات.



وأضاف : عصام عبدالفتاح فى حالة حصوله على فرصة عمل داخل الاتحاد الإماراتي يمكنه أن يجمع بين منصبين شريطة أن يحصل على إذن من مسئولى كاف فى إطار احترام التعاقدات المعمول بها بين الطرفين.



وشدد على أنه فى حالة رفض مسئولى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم منح الإذن لعصام عبدالفتاح للعمل بالاتحاد الإماراتي ليس أمامه سوى تقديم الإستقالة من أجل الحصول على عمل جديد فى الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.



وعلم "صدى البلد" من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام السابق ومسئول التطوير فى لجنة حكام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف يبحث عن فرصة عمل في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.



وقالت المصادر إن عصام عبد الفتاح مسئول التطوير في لجنة حكام الـ كاف طلب وساطة العديد من المسئولين فى الدولة الشقيقة من أجل منحه فرصة للعمل مستشارا فنيا بلجنة حكام الاتحاد الإماراتي لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.



وأضاف المصادر: عصام عبدالفتاح استند إلى سابق عمله فى لجنة حكام الاتحاد الإماراتي وإشادة الجميع بمستوى أدائه خلال الفترة التى قضاها فى لجنة الحكام بالدولة الشقيقة.



وأشارت المصادر إلى أن عصام عبدالفتاح أكد للمسئولين فى الإمارات عن اعتزامه عدم التخلي عن منصبه كمسئول للتطوير فى لجنة الحكام بالكاف لدى حصوله على فرصة العمل داخل لجنة حكام الاتحاد الإماراتي على أن يكون هناك تنسيق خلال فترة التعاقد مع الاتحاد الشقيق.

