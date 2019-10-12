توفيق عكاشة: تقسيم أي دولة عربية يسمح بدخول أي أجنبي إلى أراضيها..فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن العرب أصبحوا متفرقين إلى فرق وجماعات وأراء، موضحا أن الدولة العربية الواحدة يوجد بها أكثر من جماعة متحاربة مثل ما يحدث في الصومال وليبيا واليمن والعراق وسوريا.



وأضاف توفيق عكاشة، من خلال برنامجه "مصر اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" أن تقسيم أي دولة عربية من الداخل يسمح بدخول أي أجنبي إلى أراضيها تحت أي مسمي.



وأوضح عكاشة، أن القضية هنا ليست تركيا بقدر ما هي قضية العرب، لافتا إلى أن العرب هم من قاموا بتدمير أنفسهم وأن ما لم يستطع أحد فعله بهم فعلوه هم بأنفسهم.