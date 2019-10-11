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الخارجية: استفزازات من تركيا تجاه قبرص بسبب اكتشافات الغاز.. فيديو

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 09:39 م
الخارجية
الخارجية
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هاني حسين
قال السفير عمرو رمضان مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، إن القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان هي القمة السابعة، وتلك القمم بدأت في عام 2014، مضيفا:" الأحداث التي تموج بها منطقة شرق المتوسط خلال العام الماضي كثيرة وبالتالي التقاء الرئيس السيسي بنظيريه القبرصي واليوناني في غاية الاهمية وتم مناقشة مختلف الموضوعات التي تهم الدول الثلاث وكان هناك توافق في الرؤى حول العديد من الموضوعات".

وأضاف عمرو رمضان في حواره مع الإعلامية جيهان فوزى في برنامج " علشان بكرة " المذاع عبر الفضائية المصرية، :" أهم ما كان في القمة الثلاثية مناقشة التحديات والمخاطر التي تواجه شرق المتوسط سواء المتعلقة بالأمن والإرهاب والهجرة غير الشرعية".

وتابع عمرو رمضان:" هناك مشكلة تتعلق بعدم اعتراف تركيا بالحدود القبرصية ووجود الكيان المسمى قبرص الشمالية الذي لا يعترف به أحد سوى تركيا منذ غزو الجزيرة في السبعينيات، وهناك استفزازات متكررة من تركيا إزاء قبرص وزادت في الآونة الأخيرة بسبب اكتشافات الغاز".

وأكمل عمرو رمضان:" القادة الثلاثة في القمة الثلاثية اتفقوا على ضرورة احترام القانون الدولي وحقوق السيادة للدول وعلى مواردها الطبيعية وما ينظمه القانون الدولي ".

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