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منوعات

أب سكران يسمم ابنتيه بـ الخمر.. تفاصيل صادمة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:20 م
صدى البلد
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أحمد شريف
نقلت أختان صغيرتان بالعمر إلى المستشفى في حالة حرجة بعد تسممهما الشديد نتيجة تناول الكحول في أوكرانيا.

وبدأت الواقعة عندما تم العثور على مرينا البالغة من العمر أربع سنوات وشقيقتها لودا البالغة من العمر عامين فاقدتي الوعي بالشارع في قرية تشابيلينكا جنوب منطقة خيرسون، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأفادت التقارير أن الفتاتين تركتا عرضة لخطر الموت بعد أن أعطاهما والدهما "ميكولا" كأسا من النبيذ المخمور لتناول طعام الغداء.

ويقال إن الأب كان يرعى الطفلتين بينما كانت والدتهما "أولغا" تقوم بعمل موسمي في منطقة أخرى من البلاد.

حدث ذلك في الثالث من أكتوبر، عندما طلبت البنتان الصغيرتان الطعام في وقت الغداء، فقام الأب، الذي كان مخمورا في ذلك الوقت، بملء زجاجاتهما بالنبيذ بدلًا من الحليب، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

بعد ذلك بفترة وجيزة، تم العثور على الفتاتين فاقدتين للوعي بالقرب من منزلهما، بحسب شهادة الجيران.

تم نقل مارينا ولودا للعناية المركزة في حالة صحية سيئة وتشخيص بالتسمم الحاد بالكحول.
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