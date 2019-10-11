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محافظات

عودة المياه إلى شبين القناطر بعد إصلاح عطل عرب جهينة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 10:07 م
محطة مياه
محطة مياه
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إبراهيم الهوارى
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عودة ضخ المياه إلى مدينة شبين القناطر وقراها، عقب قطعها لعدة ساعات بعد إصلاح العطل المفاجئ في محبس محطة مياه عرب جهينة المرشحة قطر "ألف ملم" خط المياه العكرة.

وكان عطل مفاجئ حدث بمحبس المرحلة الثانية لتوسعات محطة مياه عرب جهينة بشبين القناطر تسبب اليوم في انقطاع المياه عن المدينة والقرى التابعة لها.

وأعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس الشركة أن العطل أدى إلى إيقاف المحطة ويؤثر على مدينة شبين القناطر وتوابعها مشيرا إلى أنه تم تشغيل المحطات الارتوازية وتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمدينة حتى جرت عملية الإصلاح وإعادة ضخ المياه من جديد.
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