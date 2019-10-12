صناع الخير: 4 آلاف شاب متطوع مع القوافل والمبادرات المجانية في مصر

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن المبادرات المجانية التي تطلقها الدولة المصرية في كافة مدن، قري ونجوع الجمهورية تهدف لاستقطاب جميع الفئات، مؤكدا "مفيش حاجة اسمها فقير وغني".



وأضاف، "زمزم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن هناك اعتماد كبير على الشباب في تلك القوافل والحملات الكبري، لافتا إلي أن هناك أكثر من 4 الاف شاب تطوع للعمل معهم، حيث أسسوا ما يقارب الـ 270 جمعية اهلية.



وتابع مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، أن الدولة أعطت صلاحيات وحريات كبيرة لتشكيل وعمل الجمعيات الأهلية التي شارك فيها هؤلاء الشباب المتطوع.